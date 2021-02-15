Проведена экскурсия по случаю 111-ой годовщины со дня рождения Ази Асланова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 111-ой годовщины со дня рождения дважды Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора танковых войск Ази Асланова Идеологический и культурный центр Гянджинского гарнизона организовал экскурсию группы танкистов азербайджанской армии в город Лянкяран.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, экскурсия началась с посещения Аллеи шехидов. На могилы шехидов, пожертвовавших жизнью за Родину, были возложены цветы и прочтена молитва за упокой их душ.

Затем был посещен дом-музей Ази Асланова в Лянкяране. Гид музея подробно проинформировал участников экскурсии о жизни и боевом пути генерала.

После экскурсии танкисты также посетили могилы возвысившихся до вершины шехидства боевых товарищей из села Чайлы Билясуварского района, которые вписали своей кровью страницы в героическую историю освобождения наших земель во время Отечественной войны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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