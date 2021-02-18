В одной из бакинских школ приостановлено очное обучение
БАКУ /Trend/ - В средней школе № 82 города Баку приостановлено очное обучение.
Об этом в четверг сообщили Trend в Управлении образования города Баку. Было отмечено, что у одного из учеников первого класса, а также у учителя начальных классов и преподавателя английского языка результат теста на коронавирус оказался позитивным. На основании решения Центра гигиены и эпидемиологии Наримановского района в школе было приостановлено очное обучение.
Таким образом, в данной школе проведение очных занятий приостанавливается на 14 дней. В течение этого времени обучение будет проходить в дистанционной форме.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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