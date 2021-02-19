В Азербайджане выявлено еще 193 случая заражения COVID-19, вылечились 210 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 193 случая заражения COVID-19, 210 человек вылечились, 3 скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 232 829 случаев заражения инфекцией коронавируса, из них 227 472 человека вылечились, 3 193 скончались, число активных больных – 2 164.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 215 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего проведено 2 535 825 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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