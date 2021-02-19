В портал е-sosial.az Минтруда Азербайджана поступило 46 миллионов обращений

БАКУ /Trend/ - Количество активных пользователей, зарегистрированных на портале e-social.az Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, составило 852 тысячи человек, а количество обращений – 46 миллионов, сообщили в пятницу Trend в министерстве.

Отметим, что запущенный в 2019 году портал социального реестра e-social.az предоставляет гражданам доступ к собранной о них социальной информации (трудовой договор, личный учет, пенсионный капитал, социальное обеспечение и другая информация).

Портал также позволяет всем желающим в гибком режиме пользоваться более 100 видами социальных сервисов. Создано также приложение, работающее под управлением операционных систем Android и iOS, что делает портал более доступным.

Согласно рейтингу самых посещаемых сайтов в Азербайджане, опубликованному сайтом alexa.com (Сан-Франциско, США) в апреле прошлого года, портал e-sosial.az входит в пятерку лидеров наряду с сайтами google.com, youtube.com, google.az, wikipedia.org.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)