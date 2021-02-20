В Шамахы на сегодня вакцинированы 1500 человек

Общество 20 февраля 2021 12:42 (UTC+04:00)
В Шамахы на сегодня вакцинированы 1500 человек

БАКУ /Trend/ - В Шамахинском районном лечебно-диагностическом центре на сегодня от коронавируса вакцинированы 1500 человек.

Как передает в субботу Trend, в Центре ежедневно проходят вакцинацию 200-300 человек.

Для этого в лечебно-диагностическом центре отведены 10 комнат, где осуществляется прием, проводится вакцинация, обеспечивается контроль за вакцинированными на протяжении определенного времени.

Первой дозой вакцинированы 500 медработников центра, в настоящее время осуществляется процесс вакцинации этих медработников второй дозой.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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