В Шамахы на сегодня вакцинированы 1500 человек
БАКУ /Trend/ - В Шамахинском районном лечебно-диагностическом центре на сегодня от коронавируса вакцинированы 1500 человек.
Как передает в субботу Trend, в Центре ежедневно проходят вакцинацию 200-300 человек.
Для этого в лечебно-диагностическом центре отведены 10 комнат, где осуществляется прием, проводится вакцинация, обеспечивается контроль за вакцинированными на протяжении определенного времени.
Первой дозой вакцинированы 500 медработников центра, в настоящее время осуществляется процесс вакцинации этих медработников второй дозой.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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