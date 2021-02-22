Trend TV представляет репортаж, снятый в ходе посещения семьи убитой армянами 7-летней Айсу

БАРДА /Trend/ - Сотрудники Карабахского бюро Trend навестили семью семилетней Айсу Искендеровой, погибшей 27 октября 2020 года во время ракетного обстрела армянской армией Бардинского района Азербайджана.

Айсу погибла во дворе своего дома в селе Гараюсифли Бардинского района. В тот день, когда армянские вооруженные силы обстреляли село запрещенными кассетными ракетами, погибли четверо и были ранены 14 мирных жителей села. Одной из раненых была трехлетняя сестра Айсу Искендеровой - Тарана.

Представляем видеорепортаж Trend TV, снятый во время посещения семьи Айсу.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова)