Trend TV представляет репортаж, снятый в ходе посещения семьи убитой армянами 7-летней Айсу
БАРДА /Trend/ - Сотрудники Карабахского бюро Trend навестили семью семилетней Айсу Искендеровой, погибшей 27 октября 2020 года во время ракетного обстрела армянской армией Бардинского района Азербайджана.
Айсу погибла во дворе своего дома в селе Гараюсифли Бардинского района. В тот день, когда армянские вооруженные силы обстреляли село запрещенными кассетными ракетами, погибли четверо и были ранены 14 мирных жителей села. Одной из раненых была трехлетняя сестра Айсу Искендеровой - Тарана.
Представляем видеорепортаж Trend TV, снятый во время посещения семьи Айсу.
(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
«Лаборатория Касперского»: взрывной рост курса криптовалюты замедлил общемировой рынок DDoS-атак в конце 2020 года
На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог
Итальянская компания привлечена к разработке концепции Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Словакия заинтересована в проектах "умных" городов на освобожденных территориях Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Состоялась видеоконференция с участием депутатов парламента Азербайджана и Джибути, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО)