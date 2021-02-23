В Азербайджане начались мониторинги от бруцеллеза

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при участии сотрудников Агентства пищевой безопасности, Центральной ветеринарной лаборатории Института пищевой безопасности и региональных тестовых лабораторий, Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства начались серологические мониторинги против бруцеллеза, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Мониторинги среди крупнорогатого скота будут проведены в 46 районах (городах), в целом, в 427 фермерских и семейных хозяйствах.

Собранные диагностические образцы будут проверены современными методами.

Также в зависимости от результатов серологических мониторингов будут осуществлены необходимые ветеринарные меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)