В Азербайджане начались мониторинги от бруцеллеза
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при участии сотрудников Агентства пищевой безопасности, Центральной ветеринарной лаборатории Института пищевой безопасности и региональных тестовых лабораторий, Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства начались серологические мониторинги против бруцеллеза, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.
Мониторинги среди крупнорогатого скота будут проведены в 46 районах (городах), в целом, в 427 фермерских и семейных хозяйствах.
Собранные диагностические образцы будут проверены современными методами.
Также в зависимости от результатов серологических мониторингов будут осуществлены необходимые ветеринарные меры.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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