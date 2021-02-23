Представители политпартий Азербайджана проходят вакцинацию (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Представители политических партий Азербайджана проходят вакцинацию от коронавируса.
Как передает во вторник Trend, процесс реализуется в Бакинской городской клинической больнице № 2 имени Эфендиева.
Отметим, что в Азербайджане процесс вакцинации стартовал 18 января. На сегодня привиты свыше 200 тысяч граждан.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
Оккупанты расставили в Карабахе невообразимые ловушки – эксперты в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
Лента новостей
Оккупанты расставили в Карабахе невообразимые ловушки – эксперты в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
В Баку под небом голубым встретились кокетливая блондинка , бравый нефтяник и влюбленный шотландец ... (ФОТО)
Эстонская Roksnet Solutions OÜ предложила создать в Туркменистане систему электронного правительства
Азербайджан приветствует участие иностранных компаний в реализации «умных» проектов на освобожденных территориях
Отец завещал похоронить его в Лянкяране рядом с родителями – сын народного артиста Ялчына Рзазаде (ФОТО)
В Отечественной войне Азербайджана приняли участие 60 офицеров Военного лицея имени Дж. Нахичеванского
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО)