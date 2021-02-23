В Азербайджане выявлено еще 223 случая заражения коронавирусом, вылечились 176 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 223 случая заражения коронавирусом, 176 человек вылечились, двое больных скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане от COVID-19 вылечилось 228 012 человек, 3 204 заболевших скончались, число активных больных – 2 208 человек.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 8 043 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за все время пандемии – 2 563 101 тест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)