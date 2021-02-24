В Баку ночью ожидается до 9 градусов мороза - гидрометцентр
БАКУ /Trend/ - Сейчас в Баку фиксируются пять градусов мороза, в горных районах страны - около 15 градусов мороза, сообщила в среду Trend директор Национального гидрометеорологического центра министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По ее словам, больше всего осадков выпало в северном регионе Азербайджана.
Она добавила, что непогода в течение дня сохранится: "Сейчас наблюдается пик этого процесса, к вечеру же интенсивность осадков снизится. Если минувшей ночью температура воздуха составляла 4,8 градуса мороза, этой ночью ожидаются 8-9 градусов мороза".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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