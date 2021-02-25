Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

Общество 25 февраля 2021 15:02 (UTC+04:00)
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прибывшие в Азербайджан в рамках проекта поддержки Фонда "YAŞAT" турецкие врачи в течение трех дней обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациями при Президенте Азербайджана, лечение и операции наших тяжелораненых ветеранов будут продолжены на основе совместных заключений турецких и местных врачей.

Напомним, что ранее при поддержке Фонда "YAŞAT", организации Министерства обороны и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в Азербайджан из Турции прибыла бригада врачей.

В составе бригады в страну прибыли ортопеды, нейрохирурги, общие хирурги и врачи других специальностей.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турецкие врачи обследовали свыше 150 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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