В армии Азербайджана проведены мероприятия в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных силах, Военно-морских силах, армейских соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях проведен ряд мероприятий, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили памятники, воздвигнутые в память о жертвах Ходжалинского геноцида, ознакомились с выставками книг, картин и фотоматериалов. Личному составу были представлены литературно-художественные композиции, художественные и документальные фильмы, посвященные трагедии. Кроме того были организованы встречи передвижных агитационных групп с личным составом воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)