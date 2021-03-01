Делегация минкультуры Азербайджана обсудила в Турции укрепление культурных связей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым находится в Турции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минкультуры.

В составе делегации глава аппарата министерства Васиф Эйваззаде, глава Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при минкультуры Азад Джафарли, руководители структурных подразделений ведомства.

Первую встречу делегация провела 28 февраля с председателем Управления по делам соотечественников, проживающих за рубежом и родственных сообществ Турции Абдуллахом Эреном. Состоялся обмен мнениями по проектам, связанным с укреплением культурных связей между проживающими за рубежом турками и азербайджанцами, образовательным программам в сфере культуры и наследия, развитию киноиндустрии и по другим вопросам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)