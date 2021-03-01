Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром местами возможна слабая морось, умеренный северный ветер днем перейдет в южный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 3-5, днем - 6-9, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами снег, который днем постепенно прекратится. В отдельных местах туман, ветер западный.

Ночью - 2-6, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем 0-3 градуса мороза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)