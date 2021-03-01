Азербайджан воспользуется опытом Турции при восстановлении памятников на освобожденных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) и Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере охраны культурного наследия.

Как передает в понедельник Trend, в мероприятии, которое было проведено в министерстве культуры и туризма Турции с участием турецкого министра Мехмета Нури Эрсой и министра культуры Азербайджана Анара Керимова, Протокол о намерениях по сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в области защиты культурного наследия был подписан президентом TIKA Серканом Каяларом и главой Госслужбы Азербайджана Азадом Джафарли.

Протокол направлен на содействие сотрудничеству и обмену опытом между двумя странами в области защиты культурного наследия. В этом контексте обмен опытом в данной сфере будет осуществляться через программы обмена специалистами, техническое и профессиональное обучение, программы стажировки.

Азербайджан воспользуется опытом Турции в реставрации и ремонте памятников в богатом историческим и культурным наследием Карабахском регионе, освобожденном от оккупации в результате 44-дневной Карабахской войны осенью 2020 года.

Протокол о сотрудничестве, помимо начатых TİKA проектов по охране таких объектов культурного наследия, как Большая Мардакянская крепость и мечеть Туба Шах, охватив освобожденные от оккупации земли Карабаха, позволит реализовывать проекты в более широких масштабах.

Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, братскими странами с общими историческими и культурными ценностями, планируется углубить также в области защиты культурного наследия.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)