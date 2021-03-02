Началась аккредитация журналистов на Гран При Азербайджана "Формулы 1"
БАКУ /Trend/ - Операционная компания "Бакинское городское кольцо" начинает аккредитацию представителей местных медиа на Гран При Азербайджана "Формулы 1", сообщает во вторник Trend.
Аккредитация началась сегодня и продолжится до 20 марта.
Представители медиа, желающие получить аккредитацию, должны заполнить на сайте "Бакинского городского кольца" соответствующую форму заявки, загрузить в систему требуемые документы.
Напомним, что Гран При Азербайджана "Формулы 1" состоится в Баку 6 июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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