Началась аккредитация журналистов на Гран При Азербайджана "Формулы 1"

БАКУ /Trend/ - Операционная компания "Бакинское городское кольцо" начинает аккредитацию представителей местных медиа на Гран При Азербайджана "Формулы 1", сообщает во вторник Trend.

Аккредитация началась сегодня и продолжится до 20 марта.

Представители медиа, желающие получить аккредитацию, должны заполнить на сайте "Бакинского городского кольца" соответствующую форму заявки, загрузить в систему требуемые документы.

Напомним, что Гран При Азербайджана "Формулы 1" состоится в Баку 6 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)