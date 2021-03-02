На Гран При Азербайджана "Формулы 1" в этом году не предусмотрено концертных программ

БАКУ /Trend/ - В этом году в рамках Гран При Азербайджана "Формулы 1" не предусмотрена организация концертных программ, что связано с пандемией коронавируса.

Об этом было сказано на семинаре, проведенном Операционной компанией "Бакинское городское кольцо", сообщает во вторник Trend.

Напомним, что в рамках Гран При Азербайджана прошлых лет проходили концертные программы с участием всемирно известных исполнителей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)