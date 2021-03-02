Стартовал очередной курс учебной программы «Бизнес-образование для инженеров»

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась церемония открытия очередного курса «Бизнес-образование для инженеров», который является совместным проектом БВШН и компании BP.

В мероприятии приняли участие ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, деканы и заведующие кафедрами Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджано-французского университета (UFAZ), Бакинского инженерного университета, Архитектурно-строительного университета и Университета Хазар.

В общей сложности 300 человек подали заявки на участие в проекте, который направлен в основном на развитие лидерских и управленческих навыков студентов инженерных специальностей и расширение возможностей карьерного роста для них.

Из них были отобраны студенты 3, 4 и 5 курсов, обучающиеся на инженерных факультетах и обладающие высоким уровнем владения английским языком.

В итоге на курс «Бизнес-образование для инженеров» были зачислены 80 студентов инженерных специальностей, в том числе студенты 4 - 5 курсов Бакинской высшей школы нефти и студенты 3 - 4 курсов других высших учебных заведений.

Слушатели очередного курса «Бизнес-образование для инженеров» представляют Бакинскую высшую школу нефти, Азербайджано-Французский университет (UFAZ), Бакинский инженерный университет, Университет архитектуры и строительства, Университет Хазар, Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

Онлайн-обучение по данному курсу, охватывающему 6 модулей (Навыки коммуникации и проведения презентаций, Управление проектами, Тайм-менеджмент и эффективность, Управление рисками, Основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат, Основы управления персоналом и лидерство), началось 1 марта.

Курс продлится 2 недели и обучение будет проводиться только на английском языке. По окончании программы слушателям, успешно завершившим курс обучения, будут выданы сертификаты.

Обучение в рамках программы «Бизнес-образование для инженеров» будет проводиться специалистами международного уровня из Бакинской высшей школы нефти.