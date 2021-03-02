В этом году теле- и радиоканалы не будут аккредитованы на Гран При Азербайджана "Формулы 1"
БАКУ /Trend/ - В этом году теле- и радиоканалы не будут аккредитованы на Гран При Азербайджана "Формулы 1".
Об этом говорилось на семинаре Операционной компании "Бакинское городское кольцо", сообщает во вторник Trend.
Было отмечено, что причиной этого является пандемия коронавируса. Право на вещание будет только у телеканала İdman TV, поскольку у него продолжительный контракт с "Формулой 1".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Назначен новый завотделом по связям с общественностью Операционной компании "Бакинское городское кольцо"
Чем быстрее будет проводиться вакцинация от COVİD-19, тем быстрее откроются границы стран - азербайджанский эксперт
«КазМунайГаз» и французская Air Liquide договорились о поставках водорода и азота для Атырауского НПЗ
Необходимо объективно оценить ситуацию с культурным наследием Карабаха - интервью французского депутата парижской газете lagazetteaz.fr
В Узбекистане в октябре этого года будет запущена первая солнечная электростанция промышленного масштаба