БАКУ /Trend/ - В этом году теле- и радиоканалы не будут аккредитованы на Гран При Азербайджана "Формулы 1".

Об этом говорилось на семинаре Операционной компании "Бакинское городское кольцо", сообщает во вторник Trend.

Было отмечено, что причиной этого является пандемия коронавируса. Право на вещание будет только у телеканала İdman TV, поскольку у него продолжительный контракт с "Формулой 1".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)