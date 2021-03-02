В Азербайджане вакцинированы от COVID-19 уже более 293 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 1 марта от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 22 498 человек.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на кoronavirusinfо.az

До сегодняшнего дня в стране вакцинированы 293 360 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)