Вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных болезней - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний.

Об этом сказала член Рабочей группы по борьбе с COVID-19 минздрава Азербайджана Сабина Бабазаде, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что вакцинация защищает от заражения в первую очередь самого человека и его близких: "Нельзя забывать о случаях массового заражения и летальных исходах. Вакцины защищают нас от тяжелых заболеваний, уменьшают нагрузку на систему здравоохранения. COVID-19 можно победить, сформировав посредством вакцинации коллективный иммунитет".

Процесс вакцинации в стране успешно продолжается в соответствии со стратегией, разработанной в этой области, добавила Бабазаде.

(Текст: Кямаля Сеидова)