В Азербайджане изменились правила приема в колледжи

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение постановлению № 51.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров, постановление Кабмина № 38 от 8 февраля 2017 года определяет правила приема учащихся на базе общего среднего образования в государственные, муниципальные и частные средние специальные учебные заведения, действующие в соответствии с законодательством Азербайджана. Данные правила предусматривают проведение вступительных экзаменов в эти учебные заведения в два этапа.

Нынешний уровень развития образования, опыт передовых стран в этой области, обеспечение более эффективной защиты жизни и здоровья участников экзамена, предотвращение распространения заболеваний в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов делает необходимым проведение вступительных экзаменов в один этап.

В связи с этим Кабинетом министром было принято постановление, предусматривающее проведение вступительных экзаменов в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования в один этап. В постановлении также отражено новое количество тестовых заданий по предметам в связи с проведением вступительного экзамена в один этап.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)