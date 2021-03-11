В Баситчайском заповеднике оценивается экоситуация для проведения восстановительных работ

БАКУ /Trend/ - Для оценки экологической ситуации в освобожденных от оккупации районах Азербайджана проводятся комплексные мониторинги, а также контроль, связанный с трансграничными реками.

Об этом говорилось на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межуправленческого центра, функционирующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Было отмечено, что в Баситчайском государственном природном заповеднике в Зангиланском районе при участии специалистов Академии наук проводятся мониторинги для планирования оценочных и восстановительных работ.

Для изучения радиологической и радиоэкологической ситуации на освобожденных территориях совместно с соответствующими госучреждениями разработан план-программа.

Для оценки ситуации, связанной с источниками термально-минеральных вод в Кельбаджарском районе, проведены гидрохимические работы. Результаты мониторинга были проанализированы с учетом информации на период до оккупации.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)