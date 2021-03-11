МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Начиная с сегодняшнего дня и до утра 13 марта в северных и западных районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, дожди, понижение температуры воздуха. В частности, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются сильный ветер, снег, метель, в горных и предгорных районах - гололед.

В связи с этим МЧС призывает граждан в целях безопасности не выходить на улицу в ветреную погоду без особой необходимости.

"Если сильный ветер и метель застали вас на улице, то следует держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, рекламных щитов. Нельзя стоять под проводами ЛЭП, высокими деревьями", - говорится в сообщении ведомства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)