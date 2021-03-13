В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVİD-19, вылечились 265 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 733 случая заражения коронавирусом, 265 человек вылечились, восемь пациентов скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 239 692 факта заражения коронавирусной инфекцией, 230 726 человек вылечились, 3 276 - скончались, число активных больных составляет 5 690.
За последние сутки в стране проведено 10 470, а в целом за все время пандемии – 2 701 181 тест на коронавирус.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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