В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVİD-19, вылечились 265 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 733 случая заражения коронавирусом, 265 человек вылечились, восемь пациентов скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 239 692 факта заражения коронавирусной инфекцией, 230 726 человек вылечились, 3 276 - скончались, число активных больных составляет 5 690.

За последние сутки в стране проведено 10 470, а в целом за все время пандемии – 2 701 181 тест на коронавирус.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)