Стала известна причина ареста азербайджанского генерал-лейтенанта запаса Ровшана Алекперова
БАКУ /Trend/ - Стала известна причина ареста бывшего командующего корпусом министерства обороны Азербайджана, генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова, сообщает во вторник Trend.
Он обвиняется в умышленном убийстве, совершенном в Украине.
Генерал арестован на основании информации украинских правоохранительных органов.
Решением Насиминского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
Отметим, что в 2020 году Акперов приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова был освобожден от должности и уволен в запас.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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