Стала известна причина ареста азербайджанского генерал-лейтенанта запаса Ровшана Алекперова

БАКУ /Trend/ - Стала известна причина ареста бывшего командующего корпусом министерства обороны Азербайджана, генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова, сообщает во вторник Trend.

Он обвиняется в умышленном убийстве, совершенном в Украине.

Генерал арестован на основании информации украинских правоохранительных органов.

Решением Насиминского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Отметим, что в 2020 году Акперов приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова был освобожден от должности и уволен в запас.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)