В Азербайджан планируется доставить еще 4 млн доз вакцины от коронавируса - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан планируется доставить еще четыре миллиона доз вакцины от коронавируса.

Об этом сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что в Азербайджане принимаются системные меры против COVID-19.

В стране за короткое время открылись больницы модульного типа, в борьбе с коронавирусом были задействованы существующие клиники, сказал депутат.

: "К борьбе с COVID-19 было привлечено более 44 тысяч медработников, включая зарубежных специалистов", - сказал Амирасланов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)