Названо количество доставленных в Азербайджан доз вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджан доставлено около 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что вакцина AstraZeneca пока не доставлена в Азербайджан.

По его словам, после доставки вакцин они будут использоваться в соответствии с решениями ВОЗ и других международных структур.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)