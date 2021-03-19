Названо количество доставленных в Азербайджан доз вакцины от COVID-19
БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджан доставлено около 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.
Он отметил, что вакцина AstraZeneca пока не доставлена в Азербайджан.
По его словам, после доставки вакцин они будут использоваться в соответствии с решениями ВОЗ и других международных структур.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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