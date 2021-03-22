В Баку 715 из 2100 автобусов работают на сжатом газе - Бактрансагентство

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет в дорожной инфраструктуре Баку произошли значительные изменения.

Об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, эти изменения связаны с государственными инвестициями в транспортную инфраструктуру, заменой автобусов, что стимулирует использование общественного транспорта.

Керимли отметил, что за указанный период БТА доставило в столицу 715 автомобилей, работающих на сжатом природном газе: "В настоящее время 715 из 2100 автобусов работают на сжатом газе. В следующем году в Баку планируется поставить 320 автобусов подобного типа, которые будут работать в прилегающих поселках и на других территориях. Разница в выбросах тяжелых металлов между этими автобусами и автобусами, работающими на бензине и дизеле, составляет около 30-35 процентов".

(Автор: Самир Али)