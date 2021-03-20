В Азербайджане от коронавируса вакцинировались более 480 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в субботу от новой коронавирусной (COVID-19) инфекции вакцинированы 23 тысячи 923 человека.

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, на сегодняшний день в нашей стране от коронавирусной инфекции вакцинированы 481 тысяча 22 человека.

Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.