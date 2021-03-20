В Азербайджане от коронавируса вакцинировались более 480 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в субботу от новой коронавирусной (COVID-19) инфекции вакцинированы 23 тысячи 923 человека.
Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, на сегодняшний день в нашей стране от коронавирусной инфекции вакцинированы 481 тысяча 22 человека.
Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.
Лента новостей
Руководство министерства обороны посетило вторую Аллею почетного захоронения по случаю праздника Новруз (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Госсекретарь США принял участие в мероприятии по случаю праздника Новруз, организованном Азербайджаном и странами Центральной Азии (ФОТО)
Показ анимационных фильмов по произведениям великого Низами – в Баку проходит Art Fest Nizami (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Отмечая сегодня Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, я с чувством гордости говорю: «Шуша, ты свободна!»
Президент Ильхам Алиев: Основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства
Президент Ильхам Алиев: Панахали хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена
Президент Ильхам Алиев об освобождении города Шуша: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штыками-ножами
Президент Ильхам Алиев: Каждый год накануне Новруз байрамы мы говорили, что в следующем году отметим Новруз байрамы в Шуше, и этот день настал
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы отмечаем Новруз байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана – Шуше
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю праздника Новруз (ФОТО)