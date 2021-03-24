Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы в Швейцарии

БАКУ /Trend/ - Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в городе Базель (Швейцария), сообщает Trend со ссылкой на сайт EuropeanGymnastics.

Азербайджан на соревнованиях по мужской гимнастике представят Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Никита Симонов. В соревнованиях по женской спортивной гимнастике за нашу страну выступят Милана Минаковская и Марина Некрасова.

Проведение чемпионата Европы по спортивной гимнастике в городе Базель запланировано на 21–25 апреля 2021 года.

В целом для участия в соревнованиях зарегистрировалось 280 спортсменов из 38 стран мира.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)