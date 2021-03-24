В экзаменах по приему на работу директоров школ в Азербайджане участвовало рекордное число кандидатов
БАКУ /Trend/ - В экзаменах по приему на работу директоров школ в Азербайджане приняло участие рекордное число кандидатов — 2683 человек.
Как передает в среду Trend, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.
В этом году, 19 и 25 февраля, впервые пробные экзамены для желающих стать директором школы прошли в онлайн-режиме. После экзамена соответствующие тестовые задания были отправлены на личные страницы участников, благодаря чему они смогли ознакомиться со своими ответами.
Кандидатам была предоставлена подробная экзаменационная программа по конкурсу, примеры пояснительных тестовых заданий, а также была создана возможность ознакомиться с вакансиями до этапа приема электронных документов.
В конце каждой сессии во всех экзаменационных центрах кандидатам были представлены правильные ответы на сданные тестовые задания, и в течение 10 минут они могли сверить свои ответы с правильными.
В течение одного дня после экзаменов анализ результатов пересылался на личные страницы кандидатов. Для каждого кандидата была создана возможность ознакомиться с общими результатами экзамена, а также с количеством участников, показавших одинаковый с ним результат.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)