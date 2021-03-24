В экзаменах по приему на работу директоров школ в Азербайджане участвовало рекордное число кандидатов

БАКУ /Trend/ - В экзаменах по приему на работу директоров школ в Азербайджане приняло участие рекордное число кандидатов — 2683 человек.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

В этом году, 19 и 25 февраля, впервые пробные экзамены для желающих стать директором школы прошли в онлайн-режиме. После экзамена соответствующие тестовые задания были отправлены на личные страницы участников, благодаря чему они смогли ознакомиться со своими ответами.

Кандидатам была предоставлена ​​подробная экзаменационная программа по конкурсу, примеры пояснительных тестовых заданий, а также была создана возможность ознакомиться с вакансиями до этапа приема электронных документов.

В конце каждой сессии во всех экзаменационных центрах кандидатам были представлены правильные ответы на сданные тестовые задания, и в течение 10 минут они могли сверить свои ответы с правильными.

В течение одного дня после экзаменов анализ результатов пересылался на личные страницы кандидатов. Для каждого кандидата была создана возможность ознакомиться с общими результатами экзамена, а также с количеством участников, показавших одинаковый с ним результат.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)