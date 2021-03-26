В Азербайджане от коронавируса вакцинированы свыше 510 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 25 марта от коронавируса были вакцинированы 19 427 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Таким образом, вакцину в стране уже получили 510 420 человек.
Процесс вакцинации успешно продолжается и в регионах республики.
Напомним, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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