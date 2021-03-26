В Азербайджане от коронавируса вакцинированы свыше 510 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 25 марта от коронавируса были вакцинированы 19 427 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Таким образом, вакцину в стране уже получили 510 420 человек.

Процесс вакцинации успешно продолжается и в регионах республики.

Напомним, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)