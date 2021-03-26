Израильские дети получили грамоты за участие в проектах, популяризирующих Азербайджан и его поэзию (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- В самом преддверии пасхальных праздников израильские дети получили грамоты и подарки за участие в проектах, популяризирующих Азербайджан и его поэзию, организованных международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз».

Во время пандемии, когда были остановлены занятия в школах и прекращены все культурные мероприятия, Азербайджанский Культурный центр «АзИз» под руководством Егяны Сальман регулярно проводил онлайн конференции на самые разные темы. На эти встречи приглашались известные деятели культуры, писатели, музыканты, историки, экскурсоводы и все те, кому всегда есть что рассказать любознательной публике. На таких встречах стало традицией приглашать израильских детей, которые читали стихотворения азербайджанских поэтов. Дети читали стихотворения азербайджанских поэтов разных эпох, начиная от Низами и Натаван до Самеда Вургуна, Микаила Мушфига, Расула Рзы, Фикрета Годжи, Нигяр Рафибейли, Лейлы Алиевой и других.

В поэтических чтениях участвовали школьники Лионель и Майя Машаевы, Константин и Янина Варару, Рой Раби, Лиза и Эва Шайкис, Идан Чернявский, Алона Казакевич, Мая Мамедова, Адам Шукюров и Йосеф Гаджиев.

Надо сказать, что родившимся в Израиле детям, порой не очень легко давалось чтение поэзии на азербайджанском и русском языках, но несмотря на все трудности они с удовольствием и с большим чувством знакомили участников онлайн встреч с азербайджанской поэзией.

Церемония вручения наград состоялась в отделении образования муниципалитета города Афулы. С приветственным словом выступили вице-мэр Афулы, господин Михаил Баркан, стоявший у истоков создания Азербайджанского культурного центра «АзИз» в Афуле, начальник отдела абсорбции муниципалитета Афулы Инна Окунь, а также президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак.

Как известно, в период пандемии разразилась война в зоне Нагорного Карабаха. Азербайджанская община Израиля не могла относиться равнодушно к происходящему на родине. Все, включая взрослых и детей, пристально наблюдали за происходящим в зоне боевых действий и переживали за солдат, воевавших против армянских оккупантов. В те судьбоносные напряжённые дни ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» организовала акцию в поддержку Азербайджана, в которой дети из самых разных израильских городов записали видеоклипы со словами поддержки Азербайджана в борьбе за восстановление своей территориальной целостности. В этих видео дети на иврите, русском, английском и азербайджанском языках произносили ставшие почти святыми для каждого азербайджанца слова: «Карабах – это Азербайджан!»

Участниками этой вполне взрослой и очень трогательной акции были дети из разных частей Израиля, среди которых были Медина Гаджиева, Мардановы Султан и Назиля, Гурбановы Фира и Айлин, Алиевы Тамир и Алия, Амина и Адель Гусейновы, Садыховы Тамир и Анар, Эмиль Гусейнов, Ибрагимовы Амир и Зярнишан, Йосеф Хаим и Пинхас Ицхак Симантов, Харель Халамиш, Ноам Якубов и Элиран Шамаилов.

Однако самым необычным, поразительным и душевным оказалось выступление юного представителя эфиопской общины Израиля Уриэля Эльсы, который уже не в первый раз исполняет песни азербайджанских композиторов, которым его обучает педагог музыки, бывшая бакинка Белла Хальфон. Уриэль исполняет песни Тофика Кулиева, Муслима Магомаева и Полада Бюль-Бюль оглы на русском и азербайджанском языках.

Родившиеся в Тель-Авиве дети семьи Камиллы и Инбара Малах: Шира, Даниэль и Эйтан самостоятельно подготовили прекрасную виртуальную презентацию, которую посвятили кулинарии, историческим и архитектурным достопримечательностям Азербайджана. Всем участникам той незабываемой встречи было очень интересно увидеть знакомые места глазами детей, впервые посетивших Азербайджан.

Можно с уверенностью сказать, что дети, принявшие участие в этих проектах, могут стать в будущем большими патриотами и пропагандистами Азербайджана.

Все эти мероприятия были организованы международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз» при поддержке Азербайджанского Государственного комитета по диаспоре.