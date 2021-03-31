Вакцинация населения - наиболее эффективный способ борьбы с пандемией COVID-19
БАКУ /Trend/ - Ущерб национальным экономикам, исчисляющийся триллионами долларов, и рост психологического напряжения населения затрудняют применение карантинных мер. Большинство стран уже приступило к вакцинации, что является наиболее эффективным способом борьбы с пандемией.
Азербайджан как одна из первых стран региона, начавшая вакцинацию, опережает большинство государств как по объемам закупок, так и по скорости применения вакцины. Так, в соответствии с национальной стратегией вакцинации, посредством заказанных четырех миллионов доз вакцины CoronaVac началась вакцинация лиц, относящихся к группе риска. По состоянию на 26 марта 2021 года, всего введено 746 608 доз вакцины, 226 тысяч человек полностью вакцинированы.
Наступление третьей волны пандемии и появление различных мутаций сопровождаются увеличением как скорости заражения, так и повышением уровня смертности. В связи с этим вновь возрастает потребность в применении строгих карантинных мер. В случае ускорения процесса вакцинации можно будет снизить уровень смертности и госпитализации, особенно среди лиц, относящихся к группе риска.
|
Дата последнего обновления
|
Страна
|
Число привлеченных к вакцинации, кол-во доз
|
Процент вакцинированного населения
|
26.03.2021
|
Азербайджан
|
518 867
|
5.2%
|
12.03.2021
|
Беларусь
|
20 000
|
2%
|
26.03.2021
|
Казахстан
|
110 861
|
0.6%
|
26.03.2021
|
Молдова
|
33 885
|
0.9%
|
22.03.2021
|
Россия
|
6 300 000
|
4.3%
|
26.03.2021
|
Украина
|
192 263
|
0.4%
Следует отметить, что Азербайджан занимает лидирующие позиции по уровню вакцинации среди стран СНГ. Так, по данным из открытых источников, на 26 марта 2021 года в Азербайджане было вакцинировано (первая доза) 5,2 процента населения, в то время как в России этот показатель составил всего 4,3 процента, в Беларуси, Молдове и Украине - два процента, а в Казахстане – не превысил один процент. Соседняя Грузия через Учреждение COVAX имеет доступ к 72 400 дозам вакцины, однако вакцинированы в этой стране всего пять тысяч человек.
Азербайджан также является лидером по числу вакцинированных на 100 человек, уступая по данному показателю только России.
Учитывая добровольный характер вакцинации и тот факт, что полностью вакцинированные лица не представляют серьезной угрозы для эпидемиологической ситуации, в ряде стран обсуждается применение более мягких карантинных мер в отношении этих лиц:
- 8 марта 2021 года Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил, что полностью вакцинированные граждане могут более свободно передвигаться в помещениях и на общественных мероприятиях. Кроме того, полностью вакцинированного человека при контакте с носителем вируса не помещают в карантин на 14 дней. Однако такие меры, как сохранение социальной дистанции, ношение масок и соблюдение правил гигиены, остаются необходимыми.
- В данных ЕС о вакцинации от COVID-19 указано, что в случае создания единой базы данных по паспортам о вакцинации, путешествия полностью вакцинированных лиц могут быть дополнительно либерализированы.
- Исландия приняла решение об освобождении желающих посетить страну от карантинных мер при условии предоставления сертификатов вакцинации одобренными препаратами. Аналогичные правила будут применяться к гражданам определенных стран в Польше, на Кипре, в Эстонии и Румынии. Такое же решение приняли Грузия и Сейшельские острова.
- Словакия разрешила свободное передвижение некоторых лиц, в том числе полностью вакцинированных, во время комендантского часа.
- 21 марта 2021 года Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая (CCDC) проинформировал посольства страны о том, что полностью вакцинированные люди еще не могут свободно путешествовать. При этом была отмечена возможность упрощения выдачи виз вакцинированным лицам.
- Израиль на основе соглашения с Грецией, Кипром и Сейшельскими островами упростил поездки в эти страны для полностью вакцинированных граждан. Ожидается, что некоторые европейские страны применят аналогичные правила в отношении израильтян.
- Согласно заявлению правительства Австралии от 21 марта 2021 года, полностью вакцинированные лица после въезда в страну могут быть изолированы на более короткий период времени.
- 25 февраля 2021 года правительство Катара объявило, что только полностью вакцинированные катарские граждане в Катаре и странах «зеленого списка» будут освобождены от карантинных мер. Аналогичное решение существует и в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Согласно решению правительств Таиланда и Шри-Ланки, в ближайшие месяцы период изоляции, необходимый для полностью вакцинированных лиц для поездки в страну, будет сокращен до семи дней. Начиная с июля этого года будет обеспечен неограниченный въезд в туристическую зону Пхукета.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рекомендует правительствам стран принять меры для обеспечения того, чтобы полностью вакцинированные лица могли путешествовать без сдачи теста на COVID-19. IATA отмечает, что ожидание полной вакцинации населения не является оптимальным решением.
В некоторых странах к полностью вакцинированным лицам применяется более мягкий карантинный режим, а в отношении лиц, которые не вакцинировались, - жесткие меры. Некоторые страны приостанавливают прием больных невакцинированными медицинскими работниками, ограничивают деятельность транспортных рабочих и так далее.
Учитывая возрастающую сложность применения строгих карантинных мер, важность повышения интереса к вакцинации, а также соответствующий опыт других стран, считаем целесообразным предпринять следующие шаги:
- либерализация передвижения полностью вакцинированных лиц внутри страны (может повысить общественный интерес к вакцинации, поддержать внутренний туризм летом, а также снизить напряжение в обществе);
- упрощение поездок полностью вакцинированных лиц за рубеж (в зависимости от эпидемиологической ситуации в отдельных странах при выезде за границу их можно освободить от обязательного тестирования. Одновременно при возвращении в страну период карантина для этих лиц можно либо сократить, либо полностью отменить);
- ограничение передвижения невакцинированных лиц (ввести некоторые ограничения для лиц, отказывающихся от вакцинации. Это поможет снизить риск заражения населения, а также стимулировать участие в вакцинации. Возможно применение таких мер, как введение ограничений на прием больных невакцинированными медицинскими работниками, ограничение очного преподавания, ограничение передвижения людей, входящих в группу риска, особенно старше 65 лет, и так далее).