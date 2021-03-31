Вакцинация населения - наиболее эффективный способ борьбы с пандемией COVID-19

БАКУ /Trend/ - Ущерб национальным экономикам, исчисляющийся триллионами долларов, и рост психологического напряжения населения затрудняют применение карантинных мер. Большинство стран уже приступило к вакцинации, что является наиболее эффективным способом борьбы с пандемией.

Азербайджан как одна из первых стран региона, начавшая вакцинацию, опережает большинство государств как по объемам закупок, так и по скорости применения вакцины. Так, в соответствии с национальной стратегией вакцинации, посредством заказанных четырех миллионов доз вакцины CoronaVac началась вакцинация лиц, относящихся к группе риска. По состоянию на 26 марта 2021 года, всего введено 746 608 доз вакцины, 226 тысяч человек полностью вакцинированы.

Наступление третьей волны пандемии и появление различных мутаций сопровождаются увеличением как скорости заражения, так и повышением уровня смертности. В связи с этим вновь возрастает потребность в применении строгих карантинных мер. В случае ускорения процесса вакцинации можно будет снизить уровень смертности и госпитализации, особенно среди лиц, относящихся к группе риска.

Дата последнего обновления Страна Число привлеченных к вакцинации, кол-во доз Процент вакцинированного населения 26.03.2021 Азербайджан 518 867 5.2% 12.03.2021 Беларусь 20 000 2% 26.03.2021 Казахстан 110 861 0.6% 26.03.2021 Молдова 33 885 0.9% 22.03.2021 Россия 6 300 000 4.3% 26.03.2021 Украина 192 263 0.4%

Следует отметить, что Азербайджан занимает лидирующие позиции по уровню вакцинации среди стран СНГ. Так, по данным из открытых источников, на 26 марта 2021 года в Азербайджане было вакцинировано (первая доза) 5,2 процента населения, в то время как в России этот показатель составил всего 4,3 процента, в Беларуси, Молдове и Украине - два процента, а в Казахстане – не превысил один процент. Соседняя Грузия через Учреждение COVAX имеет доступ к 72 400 дозам вакцины, однако вакцинированы в этой стране всего пять тысяч человек.

Азербайджан также является лидером по числу вакцинированных на 100 человек, уступая по данному показателю только России.

Учитывая добровольный характер вакцинации и тот факт, что полностью вакцинированные лица не представляют серьезной угрозы для эпидемиологической ситуации, в ряде стран обсуждается применение более мягких карантинных мер в отношении этих лиц:

8 марта 2021 года Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил, что полностью вакцинированные граждане могут более свободно передвигаться в помещениях и на общественных мероприятиях. Кроме того, полностью вакцинированного человека при контакте с носителем вируса не помещают в карантин на 14 дней. Однако такие меры, как сохранение социальной дистанции, ношение масок и соблюдение правил гигиены, остаются необходимыми.

объявил, что полностью вакцинированные граждане могут более свободно передвигаться в помещениях и на общественных мероприятиях. Кроме того, полностью вакцинированного человека при контакте с носителем вируса не помещают в карантин на 14 дней. Однако такие меры, как сохранение социальной дистанции, ношение масок и соблюдение правил гигиены, остаются необходимыми. В данных ЕС о вакцинации от COVID-19 указано, что в случае создания единой базы данных по паспортам о вакцинации, путешествия полностью вакцинированных лиц могут быть дополнительно либерализированы.

о вакцинации от COVID-19 указано, что в случае создания единой базы данных по паспортам о вакцинации, путешествия полностью вакцинированных лиц могут быть дополнительно либерализированы. Исландия приняла решение об освобождении желающих посетить страну от карантинных мер при условии предоставления сертификатов вакцинации одобренными препаратами. Аналогичные правила будут применяться к гражданам определенных стран в Польше, на Кипре, в Эстонии и Румынии . Такое же решение приняли Грузия и Сейшельские острова .

приняла решение об освобождении желающих посетить страну от карантинных мер при условии предоставления сертификатов вакцинации одобренными препаратами. Аналогичные правила будут применяться к гражданам определенных стран в . Такое же решение приняли и . Словакия разрешила свободное передвижение некоторых лиц, в том числе полностью вакцинированных, во время комендантского часа.

разрешила свободное передвижение некоторых лиц, в том числе полностью вакцинированных, во время комендантского часа. 21 марта 2021 года Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая (CCDC) проинформировал посольства страны о том, что полностью вакцинированные люди еще не могут свободно путешествовать. При этом была отмечена возможность упрощения выдачи виз вакцинированным лицам.

проинформировал посольства страны о том, что полностью вакцинированные люди еще не могут свободно путешествовать. При этом была отмечена возможность упрощения выдачи виз вакцинированным лицам. Израиль на основе соглашения с Грецией, Кипром и Сейшельскими островами упростил поездки в эти страны для полностью вакцинированных граждан. Ожидается, что некоторые европейские страны применят аналогичные правила в отношении израильтян.

на основе соглашения с Грецией, Кипром и Сейшельскими островами упростил поездки в эти страны для полностью вакцинированных граждан. Ожидается, что некоторые европейские страны применят аналогичные правила в отношении израильтян. Согласно заявлению правительства Австралии от 21 марта 2021 года, полностью вакцинированные лица после въезда в страну могут быть изолированы на более короткий период времени.

от 21 марта 2021 года, полностью вакцинированные лица после въезда в страну могут быть изолированы на более короткий период времени. 25 февраля 2021 года правительство Катара объявило, что только полностью вакцинированные катарские граждане в Катаре и странах «зеленого списка» будут освобождены от карантинных мер. Аналогичное решение существует и в Объединенных Арабских Эмиратах .

объявило, что только полностью вакцинированные катарские граждане в Катаре и странах «зеленого списка» будут освобождены от карантинных мер. Аналогичное решение существует и в . Согласно решению правительств Таиланда и Шри-Ланки, в ближайшие месяцы период изоляции, необходимый для полностью вакцинированных лиц для поездки в страну, будет сокращен до семи дней. Начиная с июля этого года будет обеспечен неограниченный въезд в туристическую зону Пхукета.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рекомендует правительствам стран принять меры для обеспечения того, чтобы полностью вакцинированные лица могли путешествовать без сдачи теста на COVID-19. IATA отмечает, что ожидание полной вакцинации населения не является оптимальным решением.

В некоторых странах к полностью вакцинированным лицам применяется более мягкий карантинный режим, а в отношении лиц, которые не вакцинировались, - жесткие меры. Некоторые страны приостанавливают прием больных невакцинированными медицинскими работниками, ограничивают деятельность транспортных рабочих и так далее.

Учитывая возрастающую сложность применения строгих карантинных мер, важность повышения интереса к вакцинации, а также соответствующий опыт других стран, считаем целесообразным предпринять следующие шаги:

- либерализация передвижения полностью вакцинированных лиц внутри страны (может повысить общественный интерес к вакцинации, поддержать внутренний туризм летом, а также снизить напряжение в обществе);

- упрощение поездок полностью вакцинированных лиц за рубеж (в зависимости от эпидемиологической ситуации в отдельных странах при выезде за границу их можно освободить от обязательного тестирования. Одновременно при возвращении в страну период карантина для этих лиц можно либо сократить, либо полностью отменить);

- ограничение передвижения невакцинированных лиц (ввести некоторые ограничения для лиц, отказывающихся от вакцинации. Это поможет снизить риск заражения населения, а также стимулировать участие в вакцинации. Возможно применение таких мер, как введение ограничений на прием больных невакцинированными медицинскими работниками, ограничение очного преподавания, ограничение передвижения людей, входящих в группу риска, особенно старше 65 лет, и так далее).