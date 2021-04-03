Около 200 ветеранам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены соцпособия - минобороны

БАКУ /Trend/ - Около 200 участникам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены социальные пособия.

Об этом сказал исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана полковник медицинской службы Фируддин Набиев на брифинге в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил, посвященном работе военных врачей, передает в субботу Trend.

По его словам, документы этих участников войны направляются в министерство труда и социальной защиты населения.

"Некоторым участникам войны, которые не уволены в запас, предоставлен отпуск. К примеру, участникам боевых действий с переломами, которые хотят, чтобы их лечили дома под присмотром родных, предоставляется отпуск сроком на 30, 45, а иногда и 60 дней. Мы осуществляем их медобеспечение даже тогда, когда они находятся в отпуске. Однако мы не можем обеспечивать лекарствами уволенных в запас участников войны. Мы организовываем лечение ветеранов, которые не уволены из рядов Вооруженных сил", - добавил Набиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)