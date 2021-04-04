Азербайджанские таможенники присоединились к акции по посадке деревьев в рамках кампании "Зеленый марафон" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках кампании «Зеленый марафон», организованной Общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, была проведена очередная акция по посадке деревьев.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, сегодня к акции по посадке деревьев, которая прошла в бакинском поселке Ходжасан, присоединились и сотрудники таможни. В мероприятии также приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

При участии сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного таможенного комитета, представителей Общественного объединения IDEA и волонтеров на площади 2 га было посажено более 1600 деревьев разных пород.

Отметим, что в этому году за весенний и осенний сезон в стране будет посажено около 1 миллиона деревьев.

(Редактор: Надир Насиров)