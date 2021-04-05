Истечение срока инвалидности не означает ее снятия - Агентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Истечение установленного срока инвалидности не означает ее снятия. Инвалидность назначается бессрочно, то есть пожизненно, только при необратимых случаях, ампутации, тяжелых неизлечимых заболеваниях и так далее, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство Азербайджана по медико-социальной экспертизе и реабилитации.

В остальных случаях назначается срок инвалидности, что указывается в соответствующих документах лиц с инвалидностью. Иногда, когда социальные выплаты (пенсии, пособия) прекращаются, эти лица считают, что инвалидность с них снята, тогда как это означает истечение ее срока, говорится в сообщении госагентства.

Граждане, у которых истек срок инвалидности, должны обратиться в медучреждения и пройти обследование. После этого медучреждение вносит направление о продлении срока инвалидности в электронную систему Госагентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)