В Азербайджане в рамках «Зеленого марафона» продолжаются акции по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках «Республиканского марафона озеленения» («Зеленый марафон») были проведены очередные акции по посадке деревьев.

Как сообщили в понедельник Trend в ОО, пятого апреля в поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку при участии волонтеров было посажено 1200 деревьев разных пород, а в Астаринском районе – 1000 деревьев.

Основная цель проекта, организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, состоит в увеличении «зеленых» зон, популяризации посадки деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды, включая увеличение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений. Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению зон озеленения, которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране за весенне-осенний сезон, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя «зеленого» будущего нашей природы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)