Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В ночь с 9 на 10 апреля и до 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-25 метров в секунду, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
10 и 11 апреля скорость ветра местами достигнет 28 метров в секунду.
В северных и западных районах Азербайджана со второй половины дня 10 апреля до полудня 12 апреля ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, в высокогорье - снег.
Скорость западного ветра будет достигать 18-23 метров в секунду, 10-11 апреля - местами 25-30 метров в секунду.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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