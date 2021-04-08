БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинировано 43 698 человек.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, первая доза вакцины за сутки была введена 33 040, вторая – 10 658 гражданам.

В целом по стране уже введено 1 069 488 доз вакцин. Первую дозу препарата получили 672 503 человека, вторую – 396 985 человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)