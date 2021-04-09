Сегодня запланировано вакцинировать от COVID-19 50 журналистов - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - С девятого апреля в Азербайджане началась вакцинация от коронавируса журналистов, сообщает в пятницу Trend.

Она проводится на добровольной основе в здании Совета печати выездными медицинскими бригадами.

За сегодняшний день планируется вакцинировать 50 журналистов, сказала глава пресс-службы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Эльнара Бахыш.

"Со второго апреля вакцинация проводится выездными медицинскими бригадами. Они же осуществляют вакцинацию в здании Совета печати", - сказала она

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)