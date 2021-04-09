В Зангилане очищена от мин территория под новый населенный пункт

БАКУ /Trend/ - Агентство по разминированию Азербайджана очистило от мин территорию площадью 906 гектаров на освобожденных территориях, сказал в пятницу Trend глава оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов.

Он отметил, что в настоящее время работы по разминированию продолжаются.

"От мин очищены территории в Агдамском, Зангиланском и Губадлинском районах. Работы по разминированию в Зангилане начались в феврале для реализации в этом районе проектов "Умный город" и "Умное село". Там на территории площадью 50 га первоначально планируется построить населенный пункт. Сотрудники агентства уже очистили от мин 42 гектара, то есть 86 процентов данной территории. Оставшиеся восемь гектаров будут очищены в ближайшие дни", - сказал Исмайлов.

По его словам, далее будут очищаться от мин пригодные для сельскохозяйственной деятельности земли вокруг этого населенного пункта.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)