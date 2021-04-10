В Иране за сутки от коронавируса скончались 193 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 193 человека.

Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 64 232.

Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 19 666 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 049 078. Состояние 4 329 больных оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в стране от коронавируса выздоровели 1 702 062 человека, проведено свыше 13,5 миллиона тестов на COVID-19.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)