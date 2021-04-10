В Иране за сутки от коронавируса скончались 193 человека
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 193 человека.
Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 64 232.
Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 19 666 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 049 078. Состояние 4 329 больных оценивается как тяжелое.
До сегодняшнего дня в стране от коронавируса выздоровели 1 702 062 человека, проведено свыше 13,5 миллиона тестов на COVID-19.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о двух арестованных генералах бывшего МНБ (версия 2)
Лента новостей
В Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа – Фахреттин Алтун
Против тюркских стран проводятся кампании по фальсификации информации - помощник Президента Азербайджана
В Баку прошло третье заседание ответственных лиц по информации и медиа Тюркского совета – (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне навсегда останется в нашей памяти
Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самой высокой вершине
Фонд YAŞAT направил на поддержку раненых в Отечественной войне и членов семей шехидов до 18 млн манатов
Необходимо сформировать соответствующие комиссии и потребовать у Армении карты минных полей - российский политолог
AZAL объявляет тендер для закупки работ по ежедневной и периодической уборке аэровокзальных комплексов
Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" онлайн-турнира, организованного Федерацией гимнастики Финляндии
За отказ предоставить карты минных полей на Армению следует наложить санкции – азербайджанский депутат
Россия всегда была готова на тот вариант урегулирования, который был бы поддержан сторонами карабахского конфликта – МИД