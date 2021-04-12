В Насиминском районе Баку улучшается газоснабжение 35 тыс. абонентов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Насиминском районе Баку ведутся ремонтные работы для безопасного и бесперебойного обеспечения газом 35 тысяч абонентов.

Как сообщили в понедельник Trend в ПО "Азеригаз", продолжается обновление газопровода на участке от улицы Диляры Алиевой до улицы Кейкаб Сафаралиевой в направлении проспекта Нефтчиляр.

Стальные трубы диаметром 530 миллиметров газопровода протяженностью 800 метров меняются на полиэтиленовые (диаметром 400 миллиметров). Работы, которые ведет ремонтно-строительное управление ПО "Азеригаз", продлятся до конца апреля.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)