Нужно придерживаться санитарно-эпидемиологических правил даже после вакцинации – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Лица, проходящие вакцинацию от коронавируса, должны знать, что иммунитет формируется только после получения второй дозы вакцины.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейар Эйвазов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, вакцинация не стопроцентно защищает от коронавируса, поэтому расслабляться не следует: «Иммунная система реагирует по-разному. К примеру, у людей пожилого возраста слабый иммунитет. Необходимо знать, что вакцинация не защищает нас от вируса на все 100%. Поэтому лучше придерживаться того образа жизни, который был с первых дней пандемии, а именно – носить маску, соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию. Соблюдение этих правил может помочь свести риск заражения к минимуму», - сказал он.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)