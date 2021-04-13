Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинацию прошли 34 976 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За день первую дозу вакцины получили 28 777 человек, вторую – 6 199.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 212 163, из которых первую дозу вакцины получили 787 066, вторую – 425 097 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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