Среди новорожденных в Азербайджане около 53,2% мальчики

БАКУ / Trend/ - Районные (городские) отделы регистрации Минюста Азербайджана за первые два месяца текущего года зарегистрировали 20 984 детей, родившихся в стране, сообщает в среду Trend.

Показатель рождаемости составил 13 родившихся на каждые 1000 человек населения.

Отметим, что 53,2% новорожденных – мальчики, 46,8% – девочки. Среди них 510 двойняшек, 9 тройняшек.

В январе-феврале 2021 года было зарегистрировано 13 338 смертей. Таким образом, уровень смертности на каждые 1000 человек населения составил 8,2%.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)