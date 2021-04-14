Среди новорожденных в Азербайджане около 53,2% мальчики
БАКУ / Trend/ - Районные (городские) отделы регистрации Минюста Азербайджана за первые два месяца текущего года зарегистрировали 20 984 детей, родившихся в стране, сообщает в среду Trend.
Показатель рождаемости составил 13 родившихся на каждые 1000 человек населения.
Отметим, что 53,2% новорожденных – мальчики, 46,8% – девочки. Среди них 510 двойняшек, 9 тройняшек.
В январе-феврале 2021 года было зарегистрировано 13 338 смертей. Таким образом, уровень смертности на каждые 1000 человек населения составил 8,2%.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
История о том, как простое объявление может изменить жизнь – интервью с Ильхамом Мамедовым, замдиректора Бакинской русдрамы
Азербайджан одним из первых в СНГ принял Национальную стратегию развития информационного общества – IDC
В Азербайджане строительство российского вертолетного сервисного центра идет полным ходом - торгпред
В Азербайджане будет проведен 50-летний юбилей военного лицея имени Джамшида Нахчыванского - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Беларусью совершенно свободны от всяких проблем
Азербайджанские банки проявляют большой интерес к привлечению средств методом свопа - глава Ассоциации
Минэнерго Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с МФК в области морской ветроэнергетики (ФОТО)
Парк военных трофеев в Баку - месседж для тех, кто вновь заговорит о войне - азербайджанский военный эксперт (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы сделаем все возможное для налаживания связей, если Армения подаст нам положительные знаки
В Азербайджане необходимо обеспечить эффективность удаленного открытия банковского счета - глава Ассоциации
«Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах
Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахе (ФОТО)