В Тертере восстанавливаются дороги, разрушенные в результате артиллерийских обстрелов вооруженных сил Армении

БАКУ /Trend/ - Во время 44-дневной Отечественной войны враг обстреливал из артиллерии и ракетных установок азербайджанские земли, в том числе территорию Тертерского района. В результате дорожной инфраструктуре Тертера был нанесен серьезный ущерб. В настоящее время Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на территории района.

Как сообщили в пятницу Trend в государственном агентстве, в результате деятельности госкомиссии, созданной соответствующим Распоряжением Президента Азербайджана от шестого ноября 2020 года в целях оценки и ликвидации ущерба, в короткие сроки была произведена оценка и предварительное планирование ремонтных и строительных работ.

В ведомстве отметили, что в результате вражеских обстрелов в Тертерском районе были повреждены одна трасса республиканского значения и шесть дорог местного значения.

Сегодня восстановительные работы ведутся на 4,1-километровом участке автодороги государственного значения Барда-Истису, в том числе укладывается асфальтобетонное покрытие.

Затем начнутся ремонтные работы на трассе Тертер-Хиндарх, а также на улицах Шаха Исмаила Хатаи, Эльмана Сафарова, Шихали Гурбанова, Мубариза Ибрагимова и Фамиля Гулами в Тертере, поврежденных в результате массивного ракетно-артиллерийского обстрела города.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)