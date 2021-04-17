В Азербайджане выявлено 2 148 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 287 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 148 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 287 человек, скончались - 30, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 298 522 случая заражения COVID-19. Из этого числа 262 480 человек выздоровели, 4 107 – скончались. Продолжается лечение 31 935 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 14 583 теста, а в целом за все время пандемии – 3 096 740.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)